Il furto e la fuga con la bici elettrica: arrestato al Conca d’Oro

Bloccato un palermitano di 49 anni

PALERMO – Stava per scappare con la refurtiva del supermercato, ma i carabinieri l’hanno bloccato e hanno fatto scattare l’arresto. Un palermitano di 49 anni è stato sorpreso nell’area di parcheggio del centro commerciale Conca d’Oro mentre tentava di darsi alla fuga con la merce non pagata.

Poco prima era stato notato aggirarsi tra gli scaffali del Conad con aria sospetta: aveva prelevato diversi prodotti, ma non era passato dalla cassa, dirigendosi verso l’uscita di fretta.

L’intervento dei carabinieri

Dal centro commerciale dello Zen è così stato lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri di San Filippo Neri e del Nucleo radiomobile, di fronte ai quali l’uomo ha dato in escandescenze, reagendo in modo violento e rifiutandosi di fornire le proprie generalità per l’identificazione.

Il furto dei carrelli

Una volta ristabilita la calma, i militari hanno accertato che il quarantanovenne stava per scappare con merce dal valore di circa cinquanta euro, che è stata restituita ai responsabili dell’attività commerciale. Alcuni mesi fa al centro commerciale Conca d’Oro erano stati rubati addirittura i carrelli: il furto è avvenuto nell’area esterna in via Lanza di Scalea e ha provocato un danno di migliaia di euro.