PALERMO – Furto con spaccata in centro, un uomo incappucciato ha lanciato un grosso masso contro la vetrina del ristorante Pomo&Pomomandandolo in frantumi.

È successo a Palermo in via Catania. Il ladro è riuscito ad entraree ha rovistato nella cassa, ma non ha trovato nulla. Si è quindi impossessato del salvadanaio che conteneva le mance dei dipendenti. È stata presentata denuncia alla polizia.