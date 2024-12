Portati via 500 euro, indagini dei carabinieri

PALERMO – Ladri in azione in una lavanderia a gettoni in via Sebastiano La Franca, vicino all’ospedale Policlinico a Palermo. I malviventi sono riusciti a portare via dalla Speed Queen una cassetta contenente il denaro e sono fuggiti con il bottino.

I militari hanno acquisito le immagini riprese da alcuni impianti di videosorveglianza. Ad accorgersi del furto il titolare che ha chiamato i carabinieri. Sono stati portati via circa 500 euro tra banconote e monete.