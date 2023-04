Palermo, il furto in diretta: "... prendi la pietra... è una vecchia"

Il blitz allo Zen: non solo cessioni di droga

PALERMO – Se la presero con una donna anziana. Un bersaglio facile. E quando si accorsero del magro bottino andarono su tutte le furie.

Mentre tenevano sotto intercettazione gli indagati per droga i carabinieri hanno registrato un furto in diretta. Protagonisti Vito Ruggieri e Dennis Dominici, due degli arrestati del blitz dei carabinieri allo Zen.

Il dialogo è chiaro: “Gli sta dando da mangiare ai gatti, ha la macchina con le chiavi attaccate; speriamo che è femmina, mi porto macchina, borsa e tutte cose… ti giuro a mia madre con la pietra con la pietra”.

Usarono una pietra per rompere il vetro. Arraffarono la borsa: “il telefono già c’è sicuro”; “… vedi se trovi il bancomat con i codici… gli stava dando da mangiare al cane li perde 10 minuti tranquillo”.

Quando capiscono di avere perso di mira una persona non certo benestante sbottano: “Era una vecchia, una vecchia… sta p… ma come mai mi è capitato a me di toccare a una così sfardata… 20 euro vedi che sfortuna”. In realtà si erano portati via anche la carta bancomat delle Poste. Non sono riusciti a indovinare il Pin, partendo da un foglietto trovato nella borsa.