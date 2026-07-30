I controlli dei carabinieri

PALERMO – Furto e procurato allarme, un arresto e 5 denunce dei carabinieri a Palermo. I militari della stazione Palermo Crispi hanno arrestato in flagranza un 37enne per furto aggravato. I militari, durante un servizio di perlustrazione, hanno sorpreso l’uomo mentre era intento ad asportare un pluviale in rame dalla facciata di uno stabile. La successiva perquisizione sul suo veicolo ha permesso di recuperare un ulteriore canale di gronda in rame, portato via poco prima da un altro condominio della zona. La refurtiva è stata interamente recuperata.

Parallelamente, i carabinieri della stazione Palermo Scalo hanno denunciato tre persone per furto aggravato. Una 28enne e un 21enne di origini palermitane, con un 16enne residente a Partinico, sono stati fermati in due distinti episodi, non collegati tra loro, all’interno di un centro commerciale del capoluogo. Si erano impossessati di diversi capi d’abbigliamento prelevati dagli scaffali di alcuni punti vendita della galleria, provando a superare le casse senza pagare.

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E ancora, i militari del nucleo radiomobile hanno denunciato un 19enne palermitano per procurato allarme ed esplosioni pericolose. Il giovane è stato sorpreso in flagranza mentre esplodeva alcuni colpi d’arma da fuoco in aria. Dal successivo controllo è emerso che l’arma utilizzata era una pistola a salve senza il tappo rosso ma fedele riproduzione di un modello semi-automatico, idonea a ingannare i passanti e a generare panico. L’arma è stata posta sotto sequestro.

Infine, un altro equipaggio del medesimo Reparto ha deferito per furto aggravato un 51enne palermitano. L’uomo, all’interno di un noto centro commerciale cittadino, si era appropriato di vestiario per un valore complessivo di circa 260 euro e stava tentando la fuga. A sbarrargli la strada e a bloccarlo in flagranza è stato un sottufficiale dei carabinieri, libero dal servizio, prontamente intervenuto con il supporto del personale addetto alla vigilanza.