Palermo, furto in un’abitazione di via Castelforte: arrestato dalla polizia

Gli agenti avvertiti dal padrone di casa che aveva visto tutto dalle telecamere di videosorveglianza

PALERMO – La polizia ha arrestato un uomo per tentato furto aggravato in un’abitazione nella zona di via Castelforte. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si sono recati nei pressi di via Castelforte dove era stato segnalato, su linea di emergenza 112, un furto in atto all’interno di una casa.

Il padrone di casa aveva visto un uomo nel piano interrato della sua abitazione dalle telecamere di videosorveglianza. I poliziotti, fatto accesso al luogo indicato, hanno sorpreso l’uomo intento a rovistare e lo hanno bloccato. Gli accertamenti hanno consentito di appurare che l’uomo, proveniente da un agrumeto confinante, si era introdotto all’interno della proprietà piegando una recinzione metallica posta in cima ad un muro di cinta. Fatto accesso all’interno del giardino, aveva accatastato materiale di metallo (sedie e tavoli) e tubi di rame, rompendo l’impianto idrico dell’abitazione, per poi scendere al piano interrato alla ricerca di altro materiale, allettato dalla cospicua presenza di mobili, anche di valore e, forse anche, dall’ illusoria convinzione che l’abitazione fosse disabitata. Qui, poco più tardi, sarebbe stato sorpreso dai poliziotti e bloccato. L’uomo, condotto presso gli uffici di polizia, è stato tratto in arresto nella flagranza del reato di tentato furto aggravato.