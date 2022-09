Palermo-Genoa, la diretta testuale del match – LIVE

Il racconto della partita del "Renzo Barbera" tra i rosanero di Corini e i grifoni di Blessin

PALERMO – Al “Renzo Barbera” per il riscatto contro la grande favorita per la Serie A. Il Palermo, dopo due sconfitte consecutive, scende nuovamente in campo tra le mura amiche per sfidare il Genoa di Blessin, tra le compagini più forti di questo campionato di Serie B e con l’obiettivo dichiarato della promozione diretta in massima serie.

Il tecnico Eugenio Corini, dopo aver completamente rivoluzionato la squadra nella trasferta di Reggio Calabria, punta tutto sulla continuità schierando lo stesso undici titolare della scorsa gara fatta eccezione per Bettella, squalificato, sostituito da Marconi. Davanti a Pigliacelli, quindi, spazio alla linea a quattro composta da Buttaro, Nedelcearu, Marconi e Mateju, in mediana confermato il trio Segre-Stulac-Saric mentre in avanti, ai fianchi del bomber Brunori, agiscono Elia e Di Mariano.

PRIMO TEMPO

Le squadre fanno il loro ingresso in campo, il Palermo gioca con il classico completo casalingo in maglia rosa e pantaloncini neri, mise interamente bianca per la compagine ospite. Il calcio d’inizio è affidato ai rosa di Corini che, in questo primo tempo, attaccano da destra verso sinistra.

I padroni di casa, spinti da un pubblico subito caloroso, partono a mille e dopo 40 secondi si procurano il primo calcio di punizione con Elia che viene atterrato in maniera irregolare. Della punizione se ne incarica l’ex Empoli Stulac che ha provato a sorprendere Martinez, ma ha colpito la parte esterna della rete.

Al 3′ di gioco sono gli ospiti che fanno tremare i polsi. Azione manovrata dalle retrovie, lancio lungo per Coda che gioca di sponda per l’accorrente Ekuban, lanciato a tu per tu con l’estremo difensore rosanero, apre troppo il piattone con la sfera che finisce a pochi centimetri dal palo.

Il tabellino del match:

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 25 Buttaro, 18 Nedelcearu, 15 Marconi, 37 Mateju; 8 Segre, 16 Stulac, 28 Saric; 77 Elia, 9 Brunori (C), 10 Di Mariano.

A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 2 Pierozzi, 3 Sala, 5 Gomes, 6 Crivello, 7 Floriano, 19 Vido, 21 Damiani, 27 Soleri, 30 Valente, 79 Lancini.

Allenatore: Corini.

GENOA (4-4-2): 22 Martinez; 36 Hefti, 5 Dragusin, 13 Bani, 93 Pajac; 24 Jagiello, 32 Frendrup, 47 Badelj, 90 Portanova; 18 Ekuban, 9 Coda.

A disposizione: 1 Semper, 82 Agostino, 2 Sabelli, 3 Czyborra, 8 Strootman, 10 Aramu, 14 Vogliacco, 21 Yeboah, 50 Yalcin, 57 Puscas, 99 Galdames.

Allenatore: Blessin.

ARBITRO: Cosso (Reggio Calabria). Assistenti: Di Gioia (Nola) – Scatragli (Arezzo). Quarto Ufficiale: Scatena (Avezzano). VAR: Sacchi (Macerata). AVAR: Raspollini (Livorno).

