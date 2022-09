Palermo-Genoa: Marconi titolare, conferme in mediana

Le probabili formazioni della sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie B

PALERMO – Il Palermo torna sul rettangolo di gioco casalingo per affrontare il Genoa in vista della quinta giornata del campionato di Serie B. La squadra guidata dal tecnico Eugenio Corini è in cerca di riscatto dopo le due sconfitte consecutive arrivate contro Ascoli e Reggina. Un riscatto non solo nel risultato ma anche nella prestazione, condizionata fino ad ora da tanti nuovi elementi che si sono aggiunti alla rosa negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato e che devono ancora trovare l’intesa e la sintonia con la squadra.

L’allenatore di Bagnolo Mella punta ancora sul 4-3-3, il modulo che ha scelto di adottare e di consolidare dal suo arrivo nel capoluogo siciliano. L’avversario, retrocesso in serie cadetta al termine della scorsa stagione di Serie A, non ha mai perso in trasferta fino a questo momento e la sfida di questa sera si preannuncia un vero e proprio match entusiasmante. Il Palermo è attualmente a quota 4 punti in classifica, mentre la squadra di Alexander Blessin ha guadagnato ben 8 lunghezze in graduatoria a fronte di due vittorie e due pareggi.

PROBABILI FORMAZIONI

Nella giornata di ieri mister Corini ha già comunicato la formazione alla sua squadra, poiché in mattinata i rosanero svolgeranno soltanto un risveglio muscolare in vista della gara serale in programma alle ore 20.30. Non c’è da aspettarsi stravolgimenti nell’undici titolare dei siciliani che questa sera affronterà la compagine ligure. Lo stesso tecnico dei rosanero, infatti, nella conferenza stampa alla vigilia del match ha dichiarato: “Dopo una serie di riflessioni ho deciso che in questo momento non voglio cambiare tanto, voglio consolidare l’atteggiamento. Sicuramente il ballottaggio c’è, dovuto al fatto che Bettella è squalificato (espulso contro la Reggina, ndr) e giocherà Marconi al suo posto”. Di seguito, dunque, le probabili formazioni della sfida del “Renzo Barbera” tra Palermo e Genoa.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Sala (Mateju), Marconi, Nedelcearu, Buttaro; Saric, Stulac, Segre; Di Mariano, Brunori, Valente/Elia.

GENOA (4-2-3-1): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Pajac; Badelj, Frendrup; Portanova, Aramu, Ekuban; Coda.