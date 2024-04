Palermo, Giambrone segue Orlando e lascia il Pd: adesione a Verdi e sinistra

La nota al presidente Giulio Tantillo

PALERMO – L’addio era nell’aria ma l’ufficialità è arrivata solo oggi: Fabio Giambrone segue Leoluca Orlando e lascia il Partito Democratico, aderendo a Verdi e sinistra. Una mossa largamente annunciata, visto il rapporto di ferro tra il Professore e l’ex senatore, e che si concretizza il giorno dopo la formalizzazione della candidatura alle Europee del fondatore della Rete.

In una nota inviata al presidente del consiglio comunale di Palermo, Giulio Tantillo, Giambrone mette nero su bianco il divorzio con i dem, nella cui lista è stato eletto due anni fa, per passare all’Alleanza Verdi e sinistra (Avs); in Aula aderirà al Misto insieme all’altro ex Pd Carmelo Miceli.

La corsa europea di Orlando

Nel 2021 Leoluca Orlando aveva ripreso la tessera del Partito Democratico, dopo quasi dieci anni da battitore libero alla guida della quinta città d’Italia e, con lui, assessori e consiglieri comunali. Un rapporto, quello tra l’ex sindaco e i democratici locali, che in realtà non è mai veramente decollato; dopo aver sostenuto Stefano Bonaccini alle primarie vinte da Elly Schlein, Orlando ha provato a conquistare una candidatura alle Europee, non trovando spazio. Da qui la scelta di passare con Avs, seguito da Giambrone che ora andrà al Misto lasciando il Pd con appena tre componenti.