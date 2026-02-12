 Palermo, gioielliere picchiato mette in fuga tre rapinatori: colpo fallito
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Palermo, gioielliere picchiato mette in fuga tre rapinatori: colpo fallito

Paura in corso dei Mille, sparato anche un colpo di pistola per fortuna non andato a segno
CORSO DEI MILLE
di
1 min di lettura

PALERMO – Tentata rapina a Palermo con un colpo di pistola sparato da uno dei rapinatori che per fortuna non ha ferito il gioielliere, soccorso dai sanitari del 118 per i calci e i pugni ricevuti. Il tentato colpo è avvenuto ieri pomeriggio nella gioielleria Grama trading, in corso dei Mille. Il commerciante dopo che ha aperto la saracinesca è stato spinto dentro il negozio da tre persone. Uno di loro aveva uno zaino giallo, dello stesso tipo utilizzato dai rider.    

Il negoziante ha reagito ed è stato colpito, mentre uno dei rapinatori ha sparato un colpo di pistola. L’inattesa reazione ha spiazzato i tre che sono fuggiti portando via solo la chiave della cassaforte. Il gioielliere è stato portato all’ospedale Civico. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato Brancaccio che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI