Palermo, giovane aggredito davanti a una discoteca: indagini

Nei pressi del Country

PALERMO – Giallo a Palermo, dove sabato notte un giovane di 20 anni è stato aggredito nei pressi del Country. Il giovane è stato colpito: un gruppetto di ragazzi è fuggito poco dopo lasciando il ventenne vicino alla discoteca.

I controlli sulla movida

Sono intervenuti gli agenti di polizia che stanno indagando per cercare di risalire ai giovani che lo hanno picchiato. I controlli interforze di polizia, carabinieri e guardia di finanza in questo week end si sono concentrati nel centro storico: elevate multe per quasi ventimila euro.