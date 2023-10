Palermo, colpi di mestolo per fermare il ladro acrobata: arrestato

La proprietaria dell'abitazione appena lo ha visto ha gridato e lo ha minacciato

via Selinunte

PALERMO – I carabinieri hanno arrestato un ladro acrobata che è entrato in un appartamento al primo piano in via Selinunte nella zona di piazza Lolli a Palermo.

La donna proprietaria dell’abitazione appena lo ha visto ha gridato e lo ha minacciato con un mestolo. I vicini sentendo urlare la donna hanno chiamato i carabinieri che sono arrivati e hanno portato via il giovane.

Pochi giorni fa in corso Tukory un ladro si era arrampicato al secondo piano riuscendo a portare via computer e hard disk di una donna che si trovava sotto la doccia.