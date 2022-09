Palermo Half Marathon, oltre 600 gli iscritti di cui 200 stranieri

Cresce anche all'estero l'interesse per una gara che sarà una festa del running

1' DI LETTURA

PALERMO – Sono oltre 600 gli iscritti, di cui 200 atleti stranieri, alla IX Palermo International Half Marathon in programma il 16 ottobre con partenza ed arrivo davanti l’Antico Stabilimento Balneare di Mondello. Cresce anche all’estero l’interesse per una gara che sarà una vera e propria festa del running.

Ancora per qualche giorno i gruppi di atleti avranno la possibilità di iscriversi utilizzando la quota agevolata. E’ possibile farlo collegandosi al sito ufficiale della manifestazione www.runningsicily.it oppure attraverso il portale endu.net o recandosi nel negozio Cisalfa di via Duca Della Verdura 28 a Palermo.

La Palermo International Half Marathon, valida quale terza prova del circuito internazionale ideato da Nando Sorbello, Running Sicily-Coppa Conad, è inserita nel calendario nazionale “manifestazione bronze”. Quest’anno assegnerà il titolo di campione siciliano assoluto a squadre maschile e femminile di Mezza Maratona.

“Gli iscritti – spiega il presidente dell’Asd Agex, Nando Sorbello, organizzatore della manifestazione – riceveranno una maglia tecnica personalizzata, così come personalizzati saranno i trofei per i primi 3 di categoria maschile e femminile. Ogni partecipante riceverà, inoltre, al traguardo una splendida medaglia”.

Sono 2 i traguardi previsti: la 10 km. ed i 21,0975 della Maratonina. Il percorso (che è possibile visionare sul sito della manifestazione) prevede la partenza da Viale Regina Elena (ingresso ristorante alle Terrazze – Mondello), Viale Margherita di Savoia, Viale Ercole (5 Km), Palazzina Cinese, Viale Niscemi (Villa Niscemi), Viale Ercole, Viale Diana, Via dell’Artigliere, Rotonda Statua della Libertà, Via Libertà (10 Km Giardini Inglese), Piazza Castelnuovo (Teatro Politeama), Via Libertà, rotonda Statua della Libertà, Via dell’Artigliere, Viale della Favorita (giro boa), Viale Diana (15 Km), Viale Margherita di Savoia (20 Km), Viale Regina Elena – Arrivo (ingresso ristorante alle Terrazze Mondello).