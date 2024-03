Palermo, hashish e nanosim in carcere: due donne denunciate

Le parole di Navarra, segretario del sindacato di polizia penitenziaria

PALERMO – Due donne sono state denunciate per avere cercato di portare hashish nel carcere Lorusso di Pagliarelli a Palermo.

Le indagini

Lo hanno scoperto gli agenti della polizia penitenziaria come fa sapere Calogero Navarra, segretario regionale per la Sicilia del sindacato autonomo polizia penitenziaria. “In questo ultimo periodo, sono stati intensificati i controlli all’interno del carcere di Pagliarelli. Un’attività di iniziativa suddivisa in frequenti controlli sia interni che sui familiari che visitano l’istituto, organizzata e coordinata dal dirigente di polizia penitenziaria comandante del reparto, coadiuvato dal coordinatore del settore colloqui familiari e da tutto il personale impiegato in servizio nel settore colloqui con l’ausilio e l’apporto del gruppo unità cinofile di Palermo – afferma Navarra – L’attività ha portato al sequestro di una quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish e la denuncia della sorella e moglie di un detenuto. Infatti, nell’ambito dei servizi di prevenzione di introduzione di sostanze stupefacenti in istituto, è stata interrotta l’introduzione di sostanza stupefacente e di nanosim”.