Palermo, i Bandidos portano doni ai bambini della Zisa

L’iniziativa interesserà la “Casa di tutte le genti”

PALERMO – Domenica 29 marzo, il Motorcycle Club Bandidos MC Palermo Chapter unirà passione per le motociclette e impegno sociale in una giornata dedicata alla solidarietà. L’iniziativa interesserà la “Casa di tutte le genti” in piazza Zisa, struttura che ospita e reintegra bambini immigrati e non solo.

Il ritrovo per il motogiro è previsto alle ore 9 in piazza De Saliba; alle 10 le moto raggiungeranno la casa famiglia per consegnare un tappeto elastico e una donazione in denaro frutto di raccolte fondi e sponsor. I bambini saranno intrattenuti da animatori e avranno la possibilità di ammirare le moto e visitare il giardino della Zisa e la chiesa antistante.

La mattinata si concluderà alle 12:30 con il ritorno dei motociclisti al ClubHouse dei Bandidos, dove sarà offerto cibo, musica e bevande, suggellando un evento che coniuga sport, passione e solidarietà.