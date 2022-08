Palermo, i convocati per il Torino: Valente out

La lista dei giocatori a disposizione del tecnico Di Benedetto per la sfida di domani valida per il primo turno di Coppa Italia

PALERMO – Sono ventidue i calciatori rosanero convocati per la gara di Coppa Italia Frecciarossa, in programma domani sera in casa del Torino alle ore 21.15.

2 Pierozzi

3 Sala

5 Somma

6 Crivello

7 Floriano

9 Brunori

10 Silipo

11 Fella

12 Massolo

14 Broh

15 Marconi

18 Nedelcearu

20 De Rose

21 Damiani

22 Pigliacelli

23 Doda

25 Buttaro

27 Soleri

31 Corona

39 Stoppa

54 Peretti

77 Elia

Nicola Valente si è sottoposto ad esami diagnostici, eseguiti dal Prof. Pietro Cimino presso l’Istituto di Radiologia del Policlinico di Palermo, che hanno evidenziato una lesione distrattiva al grande gluteo.

Ancora dolorante Edoardo Lancini, alla prese con i postumi della contusione al fianco destro rimediata nella gara contro la Reggiana. Andrea Accardi e Gregorio Luperini proseguono il percorso di riatletizzazione.