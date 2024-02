I vigili urbani passano al setaccio piazza Magione: multe e sequestri

Scoperta una panineria ambulante che violava tutte le norme sanitarie

PALERMO – Nella notte appena trascorsa, gli agenti della polizia municipale di Palermo hanno passato al setaccio alcune vie della città. In particolare, i controlli si sono concentrati nelle aree di piazza Magione.

I residenti hanno più volte sollecitato un controllo a causa del frastuono provocato di notte dai locali dediti all’intrattenimento musicale, al parcheggio indiscriminato di auto sulla piazza e non solo.

Gli agenti, intervenuti stanotte sino a oltre le 03.00, hanno effettivamente constatato che:

un’attività dedita all’intrattenimento musicale , arrecava concretamente disturbo ai residenti della zona, con i decibel delle soglie sonore superati. Per questo sono state contestate tutte le infrazioni previste per alcune migliaia di euro;

, arrecava concretamente disturbo ai residenti della zona, con i Per questo sono state contestate tutte le infrazioni previste per alcune migliaia di euro; un’attività ambulante di panineria è stata sequestrata perché mancante di qualsiasi autorizzazione e violava tutte le norme sanitarie;

un locale, già prima conosciuto come discoteca, è stato sanzionato, amministrativamente e penalmente perché a fronte di autorizzazioni per aree esterne di 25 mg, ne occupava effettivamente quasi 200.

L’assessore Falzone: “Esprimo il mio apprezzamento”

“Esprimo il mio apprezzamento e rivolgo il mio ringraziamento alla polizia municipale per l’attività di controllo alla Magione” afferma l’Assessore alla Polizia Municipale Dario Falzone. “Ennesima operazione a tutela della sicurezza e della legalità nelle aree della movida. Negli ultimi mesi, dal centro agli spazi storici ai quartieri, si susseguono importanti operazioni da parte del comando dei vigili urbani. L’obiettivo dell’amministrazione Lagalla è avere il più possibile la polizia municipale vicina ai cittadini e in grado di intervenire nelle aree prese di mira dagli abusivi e da chi opera non rispettando le regole” .