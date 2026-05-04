Palermo, II Circoscrizione apre ai croceristi: “Percorsi storici”

La mozione impegna l'Amministrazione a farsi promotrice per direttore flussi turistici in questa zona

PALERMO – Il Consiglio della Seconda Circoscrizione ha approvato oggi all’unanimità una mozione, presentata dal Vicepresidente Giacomo Viscuso (foto in basso), che impegna l’Amministrazione Comunale a farsi promotrice di una convenzione strategica tra l’Assessorato al Turismo e le principali compagnie crocieristiche.

L’obiettivo della mozione

L’obiettivo è ambizioso: dirottare parte dei flussi turistici record che approdano al Porto di Palermo verso i tesori monumentali e i luoghi simbolo della Seconda Circoscrizione, creando itinerari dedicati alla storia millenaria, alla cultura arabo-normanna e alla memoria della lotta alla mafia.

“Il nostro territorio non è secondo a nessuno per valore storico e monumentale – dichiara il Vicepresidente Giacomo Viscuso -. Abbiamo il dovere di integrare i nostri gioielli nei circuiti internazionali, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica che vada oltre i soliti percorsi, portando sviluppo e riqualificazione urbana nei nostri quartieri”.

La proposta approvata individua tre direttrici principali per i nuovi pacchetti escursionistici:

Il percorso UNESCO e le origini: valorizzazione del Ponte dell’Ammiraglio, della chiesa di San Giovanni dei Lebbrosi e del Castello di Maredolce (attualmente in fase di inserimento nel circuito UNESCO).

valorizzazione del Ponte dell’Ammiraglio, della chiesa di San Giovanni dei Lebbrosi e del Castello di Maredolce (attualmente in fase di inserimento nel circuito UNESCO). La Memoria dei Decollati : un itinerario antropologico unico legato al Ponte delle Teste Mozze e alla relativa Chiesa, testimonianze di un culto religioso e popolare tipicamente palermitano.

: un itinerario antropologico unico legato al Ponte delle Teste Mozze e alla relativa Chiesa, testimonianze di un culto religioso e popolare tipicamente palermitano. Il Turismo della Legalità a Brancaccio: un percorso di profonda valenza civile che tocca la Casa-Museo di Padre Pino Puglisi, la parrocchia di San Gaetano e i luoghi del martirio del Beato, simboli di riscatto contro la criminalità organizzata.

L’attivazione di questa convenzione non punta solo alla promozione culturale, ma mira a generare un indotto diretto per le attività produttive locali. L’arrivo dei crocieristi rappresenterebbe un volano per il commercio di prossimità e uno stimolo per il miglioramento del decoro urbano e dei servizi.

“Con questo atto chiediamo al Comune di farsi parte attiva con le compagnie navali – conclude Viscuso -. La Seconda Circoscrizione è pronta a diventare una nuova porta d’ingresso per la bellezza e la legalità di Palermo”.