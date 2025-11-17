Palermo, il 21 novembre sciopero dei dipendenti del teatro Massimo

Protesta proclamata da Fials Cisal, Uilcom e Confsal Libersind

PALERMO – La Fials Cisal proclama lo sciopero in occasione dello spettacolo di inaugurazione della stagione della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, il prossimo 21 novembre, per la prima di Aleko/Pagliacci.

Anche Uilcom Uil e Confsal Libersind hanno indetto lo sciopero per le medesime motivazioni che sono “tutte le tematiche sottoposte in plurime e reiterate richieste alla Fondazione, puntualmente ignorate, o seguite da risposte negative, insoddisfacenti o elusive – spiegano i rappresentanti sindacali – come il tema della dotazione organica, che presenta lacune evidenti cui si sopperisce con un ricorso crescente al personale a tempo determinato e l’investimento economico e professionale che alla scadenza dei 36 mesi viene spazzato via, secondo una logica usa e getta che il sindacato non può tollerare”.

I lavoratori scioperano anche contro l’atteggiamento della governance: “Il sovrintendente appare impermeabile a preghiere, consigli e critiche costruttive – proseguono – trincerandosi talvolta dietro presunti complotti o dietro risultati ottenuti grazie al sacrificio economico dei lavoratori. Da diversi anni, nonostante i bilanci in attivo, il personale rinuncia a parte della propria retribuzione, garantendo alle casse della Fondazione circa 1,5 milioni di euro annui, senza i quali il Teatro Massimo non potrebbe proseguire le proprie attività”.

“Nessuna operazione manageriale – concludono – ha attenuato questo peso e nessun reale coinvolgimento del capitale privato, come previsto dalla legge, è stato promosso. L’unico contributo straordinario proviene dal Comune e copre circa il 30% della somma, già erosa dal caro vita. Anche la qualità artistica è diventata un tema marginale e residuale per la direzione”.