Palermo, il carnevale tra i quartieri: spettacoli e sfilate in circoscrizione

Il programma degli eventi

PALERMO – Il carnevale arriva anche nei quartieri di Palermo e, in particolare, nella Prima, nella Seconda e nella Terza circoscrizione della città coinvolgendo scuole, parrocchie e associazioni. L’iniziativa è annunciata dalla consigliera comunale Teresa Leto di Fratelli d’Italia: “Nel quartiere dell’Albergheria, insieme al consigliere di circoscrizione Giuseppe Randazzo e a Carlo Busalacchi, abbiamo voluto regalare ai bambini uno spettacolo di magia con mago Pallino, animazione, musica e tanto zucchero filato. Un pomeriggio dedicata interamente al divertimento e alla gioia condivisa”.

Giovedì mattina, venerdì mattina e martedì pomeriggio sarà la volta della Seconda: “Insieme al presidente Giuseppe Federico e al consigliere di circoscrizione Giovanni Colletti – continua la consigliera Leto – abbiamo organizzato il carnevale che prevedrà la sfilata del carro carnevalesco attraversando tutti i quartieri, accompagnato dalle scuole elementari. Quest’anno abbiamo invitato i dirigenti scolastici a scegliere un tema speciale per le loro partecipazioni, premiando alla fine della festa la scuola che avrà presentato il tema più originale. Vogliamo trasmettere messaggi importanti anche durante il carnevale, promuovendo la creatività e la responsabilità sociale”. Giovedì 8 il corteo partirà dalla scuola “Casa del fanciullo” alle 8.30, spostandosi poi verso le scuole Castrogiovanni e Kolbe e infine allo Sperone; venerdì da piazzetta Bazzano alla Orestano di Brancaccio.

“Gli ultimi due appuntamenti si terranno sabato pomeriggio nel quartiere di Villagrazia e lunedì pomeriggio nel quartiere di Santa Maria di Gesù in Terza circoscrizione, insieme ai consiglieri Giuseppe Marcianó, Francesco Siragusa e al presidente del comitato Monte Grifone, Francesco Pilo – conclude Leto -. La sfilata con il carro sarà seguita da festeggiamenti e premiazioni per l’abito più originale, garantendo un finale memorabile a questa straordinaria festa. Un doveroso un ringraziamento al Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, per il prezioso contributo che ci ha permesso di realizzare questa agenda di eventi, all’europarlamentare Giuseppe Milazzo, al presidente dell’associazione Nuova vitalis onlus, Carmelo Serafino, e alla Proloco Romagnolo”.