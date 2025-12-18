Affidati ai privati digitalizzazione tributi: critiche le opposizioni

Dopo le note dei sindacati arrivano le prese di posizione dell'opposizione al sindaco di Palermo Lagalla

PALERMO – È polemica sull’affidamento a un soggetto privato, anziché alla società comunale Sispi, delle attività di digitalizzazione del settore tributi legate al progetto “Cittadinanza Digitale”. Dopo le note dei sindacati arrivano le prese di posizione dell’opposizione al sindaco di Palermo Lagalla.

“Comprendo e condivido le preoccupazioni espresse dalle organizzazioni sindacali di Sispi in merito al mancato affidamento in house alla società dei progetti di Nuovi Sviluppi finanziati con fondi extra comunali”, dice Massimo Giaconia, consigliere comunale (Gruppo Misto) e vicepresidente della terza commissione consiliare.

“Si tratta – prosegue – di una scelta che contrasta apertamente con la delibera del Consiglio comunale che ha rinnovato per nove anni il contratto di servizio a Sispi”.

Il consigliere evidenzia inoltre come, su 23,7 milioni di euro destinati alla digitalizzazione ben 5,4 risultino affidati a soggetti privati, mentre a Sispi siano stati assegnati poco più di 2 milioni, a fronte dei circa 15 di progetti affidati nel 2024.

“Condividiamo le preoccupazioni dei lavoratori della Sispi sul loro futuro per l’affidamento all’esterno di servizi che la società ha precedentemente espletato ed è in grado di svolgere. La Sispi è sempre stata fra le partecipate del Comune un’azienda sana ed efficiente, al cui interno lavorano figure rilevanti per competenza e professionalità”, concordano i consiglieri del Partito Democratico Rosario Arcoleo, Mariangela Di Gangi, Teresa Piccione, Fabio Teresi.

Critici anche il consigliere di Avs Fabio Giambrone e il M5s che definisce la decisione dell’amministrazione comunale “incomprensibile” e denuncia il rischio di un “ridimensionamento del budget 2026 e di scenari preoccupanti sul futuro dell’azienda e dei suoi lavoratori”.