Palermo, il Comune non pulisce? “Allora noi facciamo da soli”

Il problema dei rifiuti abbandonati in strada

PALERMO – Bottiglie di vetro spesso fatte a pezzi, bicchieri e cannucce di plastica, cartacce, mozziconi, pacchi di sigarette vuoti, deiezioni di animali e persino un’automobile abbandonata. È questo ciò che vedono sotto casa i palermitani di via San Basilio, traversa di via Roma, in pieno centro storico che quindi hanno deciso di fare da sé. Un gruppo di loro ha messo mano al portafogli: 5 euro al mese ciascuno, da dare alla persona che settimanalmente ripulisce e spazza la strada.

L’automobile abbandonata ormai da più di un anno in via San Basilio

Le testimonianze

“È nato tutto spontaneamente”, spiega Luigi Spera, del comitato territoriale Olivella. “Angelo era lì che puliva autonomamente la porzione di marciapiede di fronte casa. Gli abbiamo chiesto allora se fosse stato disposto a spazzare tutta la strada perché da tempo, noi che frequentiamo e viviamo la zona, siamo stanchi di dover camminare in mezzo all’immondizia; cosa che lui ha accettato. Così, da circa un mese, facciamo da soli”.

“L’idea della raccolta fondi nasce simultaneamente – continua a raccontare Luigi -. A molti di noi sembrava giusto dargli qualcosa in cambio. Così, io e altre dieci persone abbiamo deciso di mettere 5 euro l’uno al mese per avere un servizio che in effetti già paghiamo con le tasse”. La speranza è che al progetto aderiscano sempre più residenti.

“Vorremmo chiedere ad Angelo di passare magari due volte alla settimana”, svela Maurizio, un altro dei cittadini coinvolti, “ma prima di farlo, intendiamo trovare nuovi partecipanti e raccogliere una cifra più dignitosa”.

Angelo durante una delle sue ronde di pulizia settimanali in via San Basilio

Rap: “Strade centro storico attenzionate ripetutamente”

Il problema dei rifiuti abbandonati in strada è noto anche alla Rap. La municipalizzata incaricata dello spazzamento e dello smaltimento dei rifiuti del comune di Palermo insiste ripetutamente nella pulizia del centro storico. Spesso, però, gli interventi in quelle zone vengono vanificati dalle cattive abitudini della mala movida. Da quei ragazzi, alle volte anche giovanissimi che prontamente, dopo avere tracannato le loro bevande alcoliche, buttano i contenitori vuoti per strada. “Verificheremo i siti che sono stati segnalati e ripuliremo al più presto dove necessario”, fa sapere l’azienda. “Tutte le strade del centro storico vengono attenzionate ripetutamente. Siamo intervenuti in via San Basilio proprio ieri”.