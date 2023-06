Palermo, il concerto di Guè cambia location: si sposta ai Cantieri Culturali

Lo spostamento è dipeso da motivi logistici

PALERMO – La data siciliana del 30 luglio di Guè cambia venue per motivi logistici legati alla produzione dell’evento e si sposta ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo. L’appuntamento con uno dei protagonisti indiscussi della musica italiana, inserito nel cartellone del Wave Summer Music, era inizialmente previsto al Sea Stadium di Mondello. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova location.

Mentre continuano ad aggiungersi nuove certificazioni al suo ultimo lavoro discografico come la certificazione di “Madreperla” a Disco di Platino, così come Platino è anche il brano “Cookies N’ Cream” feat. Anna & Sfera Ebbasta – si annuncia oggi il cambio venue per la data siciliana.

Oltre alla data evento già in prevendita nella sua città che si terrà il prossimo 10 luglio a Milano, Ippodromo Snai San Siro, il Guè Live 2023 toccherà da luglio ad agosto i principali festival e le arene estive in tutta Italia.

I biglietti per la nuova venue sono disponibili online su Ticletone e TicketSms e nei punti vendita Sicilia Ticket.