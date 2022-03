Suriano: “Capoluogo segnato da emarginazione sociale, carenza di servizi, emigrazione giovanile. Dove ci sono queste battaglie saremo sempre in fila”.

PALERMO – Il gruppo parlamentare ManifestA si presenta alla città. Si è tenuta ieri, 29 marzo, la presentazione del gruppo parlamentare ManifestA all’Istituto Gramsci, ai Cantieri Culturali della Zisa. A organizzare l’evento è stata la sigla Potere al Popolo Palermo e hanno presenziato gli esponenti di Rifondazione Comunista.

Oltre alla deputata di ManifestA Simona Suriano sono intervenuti Gabriele Rizzo di Potere al Popolo, che ha aperto i lavori, Nicola Candido, neo segretario regionale di Rifondazione Comunista.

“ManifestA si pone come una forza aggregante e propulsiva – ha spiegato Suriano – per raccogliere tutte le componenti, le sensibilità e le istanze della sinistra. Ci siamo ritrovate con le quattro colleghe parlamentari a condividere le stesse sensibilità e la stessa esigenza di rappresentare dentro, e soprattutto fuori, dalle istituzioni le esigenze di un mondo fatto di lavoratori, lavoratrici, movimenti e associazioni”.

“La componente si chiama ManifestA perché manifesta il nostro essere un appello affinché i cittadini, quelli che noi abbiamo incontrato in quest’anno, che sono gli emarginati, gli esclusi, coloro che non hanno voce dentro le istituzioni, abbiano il coraggio di manifestare il loro dissenso”, ha proseguito Suriano.

“Abbiamo quindi iniziato un lavoro di ascolto del territorio. Siamo state a Catania dove insiste la vicenda Pfizer, un caso emblematico di un certo capitalismo di rapina che calpesta i diritti dei lavoratori e i territori. Siamo state in Toscana a manifestare all’aeroporto di Pisa per manifestare contro l’invio delle armi in Ucraina. Sono stata personalmente a Siracusa per monitorare le criticità della sanità pubblica. Sono questi i temi di cui vogliamo occuparci e di cui una certa parte politica, pur appellandosi alla sinistra, si disinteressa. Palermo è una città dalle mille contraddizioni e che vive serie difficoltà: emarginazione sociale, carenza di servizi, emigrazione giovanile. E dove ci sono queste battaglie saremo sempre in fila”.

Alla presentazione è seguito un partecipato dibattito nel corso del quale hanno preso la parola molti dei militanti in sala.

Prossima tappa di ManifestA in Sicilia fissata a Ragusa per lunedì 4 aprile.