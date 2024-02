Palermo, il Pd al prefetto Mariani: “Sicurezza, servono altri 100 vigili”

Chiesto anche maggiore impegno per le politiche sociali

PALERMO – Una delegazione del Pd palermitano composta dal segretario provinciale Rosario Filoramo e dai consiglieri comunali Rosario Arcoleo, Fabio Giambrone, Giuseppe Lupo e Teresa Piccione ha incontrato il prefetto Massimo Mariani per affrontare le numerose emergenze della città di Palermo a cominciare dai temi della sicurezza.

“Grave disagio socio educativo”

“Abbiamo chiesto di rappresentare al governo nazionale la necessità di potenziare gli organici delle forze dell’ordine, di cui apprezziamo il costante impegno, e di definire una cornice normativa che consenta al Comune di Palermo di procedere nel breve periodo all’assunzione di almeno 100 agenti di polizia municipale – scrivono gli esponenti del Pd in una nota – . Condividiamo che gli episodi di violenza verificatisi negli ultimi mesi hanno alla radice un grave disagio socio educativo che colpisce soprattutto i giovani. Riteniamo fondamentale che le istituzioni definiscano un piano straordinario di investimenti per le politiche sociali e per la scuola e chiediamo al sindaco Lagalla di garantire il potenziamento dei servizi sociali e delle politiche socio educative già in occasione del prossimo bilancio di previsione 2024/2026″.