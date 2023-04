Palermo, il Pd parteciperà al corteo del 25 aprile

“Non dimentichiamo che c'è un filo rosso che unisce i partigiani siciliani che hanno fatto la resistenza, alle lotte per la Riforma agraria in Sicilia nel primo dopoguerra"

PALERMO – Il 25 aprile il Partito democratico parteciperà al corteo organizzato dall’Anpi, dall’Arci e dalla Cgil che dal giardino Inglese, alle ore 10, raggiungerà il Teatro Massimo.

“Il 25 aprile deve tenere assieme la resistenza antifascista con la resistenza alla mafia, in un momento storico come questo, in cui assistiamo ad un attacco feroce alla democrazia e ai diritti, da parte di una destra che vorrebbe cancellare la storia più bella del nostro Paese – afferma Mari Albanese, dirigente nazionale del Pd -. Non dobbiamo dimenticare che c’è un filo rosso che unisce i partigiani siciliani che hanno fatto la resistenza, alle lotte per la Riforma agraria in Sicilia nel primo dopoguerra”.

“I partigiani che tornarono in Sicilia – ricorda Albanese -, portarono un bagaglio di esperienze di democrazia diretta e di libertà. Dopo la guerra al nazifascismo nel nord, in Sicilia si combatté la guerra contro la mafia e il latifondo. Un esempio tra tanti quello di Placido Rizzotto, combattente garibaldino e responsabile poi della Camera del lavoro di Corleone, ucciso dalla mafia agraria nel 1948. Oggi più che mai l’antifascismo e l’antimafia sociale – conclude la dirigente del Pd – devono tornare con forza nel nostro agire politico, sono battaglie da tenere assieme con fermezza”.