Rap, avanti con ottimismo: il piano e poi le assunzioni del personale

L'incontro sul futuro dell'azienda

PALERMO- Avanti con un po’ di ottimismo, ma sempre consapevoli degli ostacoli. L’incontro di oggi, sul futuro della Rap, non è una fumata bianca, tuttavia incardina un percorso. In attesa del comunicato ufficiale, che arriverà nel pomeriggio (ndr, è arrivato), ecco gli elementi importanti.

Il piano di risanamento

Entro venerdì della settimana prossima dovrebbe essere definito il piano di riequilibrio e di risanamento dell’azienda. Se il programma verrà rispetto, si potrà procedere con le assunzioni dei quarantasei autisti in attesa, ad aprile, dunque, in ritardo rispetto alla precedente previsione di febbraio. Mentre è in itinere il percorso che riguarda i centosei operatori. Saranno risorse essenziali per fare in modo che si rispetti la tempistica che prevede, proprio da aprile, una massiccia diffusione della raccolta differenziata. Poi si dovrebbe procedere con la ricapitalizzazione, con i servizi aggiuntivi, con tutto un mondo che, finora, era rimasto nel libro dei sogni.

Un clima sereno

Da alcuni tra i partecipanti alla riunione – c’erano il sindaco, l’assessore Alongi, il direttore Ceglia e i rappresentanti sindacali – trapela quello che viene definito un ‘clima sereno’. Anche se i distinguo tra i sindacati non mancano, ma non sembra che, al momento, pregiudichino il cammino.

La nota sindacale della Cisl

Ecco la nota della Fit Cisl, il sindacato maggioritario in azienda: “Esito della riunione svoltasi presso la sede istituzionale del Comune di Palazzo Palagonia alla presenza del Sindaco Lagalla, dell’Assessore Alongi, del Direttore Generale Ceglia e con l’azienda rappresentata dal Presidente Todaro e dal Direttore Collesano.

Abbiamo posto al centro della discussione i temi legati alle assunzioni, al piano di risanamento e Pef tari, alla ricapitalizzazione e all’approvazione del bilancio 2023. Il cronoprogramma condiviso dall’Amministrazione Comunale, dall’azienda e dal consulente esterno professore Amenta, per ciò che attiene la stesura del piano di risanamento, prevede che già alla fine della prossima settimana si concretizzi la presentazione della prima versione del piano di risanamento stesso. Tale documento riveste notevole importanza in quanto è propedeutico alla certificazione della continuità aziendale e, quindi, la sua adozione ed approvazione consentirà innanzitutto l’assunzione dei 46 autisti e dei 106 operatori ecologici non appena saranno effettuate le prove selettive, del Direttore Generale e dei due Dirigenti. L’assunzione dei 46 autisti dovrà essere effettuata prima dell’avvio operativo dello step di raccolta differenziata previsto per metà aprile, anche per non incorrere nel rischio di restituire 40 milioni di investimenti della comunità europea. L’assunzione dei 106 operatori non appena sarà effettuata la prova selettiva. Inoltre, il piano di risanamento dovrà necessariamente acquisire le indicazioni della SRR Palermo Area Metropolitana sull’adeguamento del Pef tari 2024 che verosimilmente saranno trasmesse nella giornata di mercoledì”.

“Ed ancora, è stato affrontato il tema del bilancio 2023 su cui sta lavorando anche lo studio BCC. Questa Organizzazione Sindacale ha ricordato gli impegni assunti dall’Amministrazione che prevedono la ricapitalizzazione della società (Piazzetta Cairoli e 5 CCR) e la concretizzazione della direttiva del Sindaco del 31 ottobre 2023. Su questa tematica abbiamo esortato sia il Comune che l’azienda, e quindi indirettamente anche i consulenti esterni della BCC, ad adoperare tutto il tempo necessario utile a mantenere il profilo di condivisione tra le parti, ed evitare di “entrare in crisi. Conclude la FIT CISL, proseguono pertanto gli accordi sindacali vigenti in azienda e contestualmente si mantiene alta la soglia di attenzione sulle tematiche oggetto dell’odierno confronto, tutte fondamentali a salvaguardare la continuità aziendale, ad incrementare i livelli occupazionali con le assunzioni ed a migliorare il servizio che, come auspicato dal Sindaco, dovrà essere sottoposto ad un nuovo condiviso modello organizzativo. In tale direzione è stato annunciato la costituzione di un gruppo di lavoro che dovrà redigere il nuovo Contratto di Servizio”.

La nota di Cgil, Fiadel e Uil

Ecco la nota degli altri sindacati: “FpCgil, Fiadel-Cisal e Uiltrasporti su incontro tenutosi oggi 08/03/2024 a Palazzo Palagonia con l’Amministrazione comunale, alla presenza del Sindaco Lagalla, l’Assessore Alongi e il Direttore Generale Ceglia, oltre ai vertici aziendali Rap. Queste organizzazioni hanno esordito ringraziando il Socio unico ad avere accolto la richiesta di convocazione finalizzata ad avere aggiornamenti su delle tematiche affrontate negli incontri precedenti ribadite nella riunione odierna, nella fattispecie: Assunzione 46 Autisti, l’Amministrazione comunale comunica che purtroppo bisognerà attendere ancora un po’, prospettando le assunzioni non prima della metà del mese di aprile: una situazione che non ci aspettavamo in considerazione del fatto che erano già previsti entro il mese di febbraio, il tutto da finalizzare con l’attuazione di una delibera di giunta vincolata dall’approvazione di un piano di risanamento che l’azienda ha commissionato ad un esperto esterno”.

“Sulla questione Pef Tari, il Sindaco ha ribadito che la bozza dell’azienda è al vaglio dell’SRR e quando verrà approvato da quest’ultima andrà a breve termine al vaglio degli uffici comunali; da ciò ne deriverebbe l’espressa volontà di volere garantire la continuità aziendale”.

“L’Amministrazione comunale comunica inoltre che, approvando il Pef Tari, si passerà alla rivisitazione di un nuovo Contratto di Servizio per la Rap. Alle organizzazioni presenti il Sindaco ha risposto e confermato di essere preoccupato sulla sorte della capienza dell’attuale della settima vasca di Bellolampo, in quanto ha ritenuto, da un lato assicurare ad altri comuni, in regola con i pagamenti pregressi, di conferire i rifiuti in discarica, ma allo stesso tempo, di monitorare costantemente la capacità residuale della vasca in considerazione dei tempi dettati dalla Regione Siciliana per la consegna di una nuova tranche; da ciò ne deriva, a breve termine, una riunione tra l’Amministrazione Comunale, la Rap e la stessa Amministrazione Regionale”.