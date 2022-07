Palermo, il programma e le amichevoli del ritiro 2022

Le tappe della preparazione estiva del Palermo, le amichevoli e la suggestione Manchester con tante potenziali "sorelle" da poter sfidare

Il ritiro del Palermo comincia ad entrare nel vivo. Sta prendendo progressivamente forma, infatti, il programma dettagliato della preparazione estiva dei rosa in vista del primo impegno stagionale, in programma domenica 31 luglio alle ore 21 allo stadio “Renzo Barbera” contro la Reggiana per il turno preliminare di Coppa Italia.

Domenica 10 luglio la compagine rosanero si è riunita per il raduno all’hotel Casena dei Colli, da lunedì sono invece iniziati gli allenamenti alla corte di Silvio Baldini al “Tenente Onorato” di Boccadifalco che termineranno giorno 30 luglio, alla vigilia del match che aprirà la stagione dei rosa.

Le amichevoli pre-campionato

Come annunciato dall’allenatore carrarino in conferenza stampa, per arrivare al primo impegno stagionale con la giusta condizione atletica sarà necessario, durante il ritiro, fare almeno tre amichevoli e due di queste sono già state programmate.

La prima sarà domenica 17 luglio al Campo Sportivo di Marineo dove il Palermo sarà ospite dell’Oratorio San Ciro e San Giorgio. Già nella passata stagione i rosanero hanno sfidato la compagine di Eccellenza, primo test con Silvio Baldini in panchina dopo l’esonero di Filippi, e la sfida di domenica va a cementare il sodalizio tra le due compagini siciliane. Il test contro il Marineo varrà come allenamento congiunto e avrà inizio alle ore 18:30.

Trasferta più lunga, invece, per il secondo test pre-campionato che sarà giovedì 21 luglio alle ore 17:30 al “Marinoni” di Rovetta contro il Pisa. Sarà quindi la compagine di Maran e dell’ex Lucca il primo avversario di categoria del Palermo, scelto dai toscani come sparring partner per concludere il ritiro in Val Seriana in vista dell’impegno di Coppa Italia di giorno 6 agosto contro il Brescia.

La suggestione Manchester

Rimane ancora da definire la seconda ed ultima parte della preparazione estiva rosanero con una potenziale sorpresa non da poco all’orizzonte. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, subito dopo l’impegno contro il Pisa la compagine di Baldini potrebbe partire direttamente alla volta di Manchester, dove i rosa avrebbero la possibilità di allenarsi usufruendo delle strutture del City di Guardiola e probabilmente svolgere anche la terza ed ultima amichevole pre-campionato.

Praticamente impossibile, tuttavia, che il Palermo possa sfidare i Citizens dal momento che in quel periodo saranno in piena tournée americana. Più probabile, invece, che qualche altra squadra della galassia City Football Group possa raggiungere l’Inghilterra per una sfida in famiglia.

Difficile, ma non impossibile, che possa essere una delle compagini oltreoceano. Il Bolivar, club boliviano partner del City Football Group, raggiungerà il 6 agosto la Catalogna per sfidare il Girona nel Trofeo Copa Brava e non è quindi da escludere l’ipotesi che, impegni permettendo, possa essere fatta la stessa cosa con i rosa con qualche altra “sorella” di un altro continente.

Decisamente più semplice organizzare con le squadre europee del City Group come lo stesso Girona, che inizierà il campionato nello stesso week-end del Palermo, il Troyes che giocherà la prima giornata contro il Montpellier il primo fine settimana di agosto o il Lommel che esordirà nel suo campionato il 30 luglio. Proprio la compagine militante nella seconda divisione belga, tra l’altro, sarà già in Inghilterra giorno 20 luglio per sfidare in amichevole il Crewe Alexandra e non è detto che non possa “allungare” la permanenza nel Regno Unito per sfidare proprio il Palermo.