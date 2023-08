I carabinieri cercheranno di risalire agli autori

PALERMO – Danneggiamento in un pub in via Materassai a Palermo.

Qualcuno è entrato nel locale Borderline che è sequestrato, ha divelto il lucchetto d’ingresso, la saracinesca mettendo tutto a soqquadro.

Sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando.

I proprietari del locale stanno facendo un inventario per stabilire se manca qualcosa. A dare l’allarme alcuni residenti.