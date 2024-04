Palermo, il ruolo degli amministratori di condominio e la trasformazione urbana

Il convegno al molo trapezoidale

Estia spa ha organizzato il 4 aprile 2024 (dalle 9 alle 13), presso la sala conferenze del Marina Convention Center al Molo Trapezoidale il convegno dal titolo “Il ruolo delle amministrazioni condominiali nel processo di trasformazione urbana”.

Il focus è in particolare sulla rigenerazione urbana, la lotta agli sprechi e la riduzione dell’impatto ambientale degli edifici. L’evento arricchito da un dibattito con esperti di rilievo nazionale, i quali approfondiranno tematiche cruciali quali la sicurezza degli edifici, la gestione documentale, il controllo dei fornitori, Smart City e rigenerazione urbana, comunità energetiche e di autoconsumo, la gestione delle informazioni e la privacy.

L’evento è stato impreziosito dalla partecipazione delle autorità Istituzionali come Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, Giulio Tantillo, presidente Consiglio Comunale di Palermo, Edy Tamajo, assessore regionale attività Produttive, Roberto di Mauro, assessore regionale Energia e Pubblica Utilità, Gaspare Vitrano, presidente vommissione Attività Produttive Regione Sicilia, Francesco Scoma,presidente di AMG Energia, Dario Greco, Presidente COA Palermo, Maria Rita Ornella Costa – Presidente JUS, saranno presenti relatori di rilievo nazionale come Rosario Dolce, Avvocato cassazionista, Presidente ATP e Responsabile del Foro Immobiliare per la Sicilia, Esperto de Il Sole24Ore, Fabio Trocino, Responsabile Marketing e Impatto Sociale Estia spa, Osservatorio Enea per le Comunità Energetiche Rinnovabili, per Estia spa, Samantha Battiston, Advisor, dell’Osservatorio SP Hub Criet Università Milano Bicocca, Osservatorio Enea per le Comunità Energetiche Rinnovabili, Luigi Pisano, Amministratore unico Tekneeco società di ingegneria, Tullio Pagano, Energy Manager Amg Energia, Giacomo Biamonti, Funzionario del Garante per la Protezione dei Dati Personali presso il Dipartimento Realtà Economiche e Produttive, Carlo Pikler, Presidente Centro Studi Privacy and Legal Advice.

L’evento è un’opportunità fondamentale per gli amministratori di condominio di aggiornarsi sulle materie del Dm140 e di contribuire alla diffusione di conoscenze e buone pratiche in un contesto sempre più orientato alla sostenibilità e all’innovazione urbana. “La decisione di offrire un evento di altissimo profilo riservato agli amministratori di condominio, anche esterni alla nostra azienda, rispecchia la nostra volontà di contribuire alla professionalizzazione e alla formazione degli operatori del settore, convinti che il nostro ruolo sia centrale nella vita delle persone e nelle dinamiche delle nostre città. Gli amministratori, vengono eletti nelle assemblee condominiali, rappresentando un punto di riferimento fondamentale per la gestione e la promozione dei cambiamenti nelle comunità urbane. La partecipazione delle autorità locali all’evento è stata da noi fortemente voluta, poiché riteniamo che la collaborazione tra amministratori condominiali e amministratori e istituzioni locali sia essenziale per affrontare con successo le sfide attuali”, così Andrea Sprio, responsabile Estia Palermo.

“Le nuove sfide, come il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Direttiva Europea Casa Green e la riduzione della dispersione idrica, richiedono un approccio collaborativo e un’alleanza tra tutti gli attori coinvolti. La creazione di comunità di autoconsumo collettivo e di Comunità Energetiche Rinnovabili, rappresentano un ulteriore passo verso la sostenibilità e il benessere comune, e tale obiettivo può essere raggiunto solo attraverso la cooperazione e la condivisione di conoscenze e risorse. In questo contesto, crediamo fermamente che gli amministratori di condominio siano in una posizione ideale per fungere da catalizzatori di cambiamento e promotori di innovazione, contribuendo così alla costruzione di città più sostenibili e resilienti per il futuro”, conclude Sprio.