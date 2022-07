Palermo, il terzino Marco Sala è già in città – FOTO

Pomeriggio al mare per il nuovo arrivato

1' DI LETTURA

PALERMO – L’esterno di difesa Marco Sala ha già raggiunto il capoluogo siciliano. Il terzino sinistro, di proprietà del Sassuolo, dopo l’indizio social di pochi giorni fa, è arrivato a Palermo. Il difensore dei rosanero Michele Somma, infatti, ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram: nello scatto, lui e diversi compagni di squadra (Sala è seduto tra Soleri e Massolo) sono in barca nella mezza giornata libera concessa da mister Baldini dopo la fine del ritiro precampionato. Tra i volti nuovi, anche Salvatore Elia, già da diversi giorni in Sicilia e in attesa di essere ufficializzato.