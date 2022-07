Marco Sala vicino al Palermo, l’indizio social – FOTO

Dal profilo Instagram del terzino sinistro del Sassuolo

1' DI LETTURA

Il Palermo è vicino all’acquisto del terzino sinistro Marco Sala. Il calciatore di proprietà del Sassuolo, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Crotone, potrebbe indossare la maglia rosanero in vista del prossimo campionato di Serie B. Già durante l’inizio della prossima settimana, il classe 1999 dovrebbe raggiunere il capoluogo siciliano per aggregarsi al ritiro precampionato sotto la guida di mister Silvio Baldini.

L’indizio che suggerisce quanto detto precedentemente arriva dal profilo Instagram dello stesso Sala. Il terzino, infatti, ha pubblicato una stories in cui mostra una sua foto insieme a Matteo Brunori, l’attaccante da poco tornato a Palermo. I due sono stati compagni di squadra all’Arezzo, in Serie C. Nello scatto pubblicato sul noto social network è presente anche il simbolo della clessidra, magari ad indicare che “manca poco” a rivedere i due calciatori nuovamente insieme.