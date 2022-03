Palermo, in arrivo 88 milioni per nuovi bus

Finanziamento dal ministero dei Trasporti

PALERMO – Circa 88 milioni di euro per il potenziamento ed il rinnovo della flotta degli autobus a Palermo. E’ questa la sintesi del finanziamento approvato oggi dal Ministero dei trasporti che assegna questa somma al comune di Palermo per l’acquisto di nuovi mezzi ad emissioni zero con alimentazione elettrica o ad idrogeno per il servizio pubblico.

Secondo i target minimi, intermedi e finali indicati nel provvedimento di finanziamento, il Comune di Palermo dovrà acquistare per conto di Amat 32 autobus entro la fine del 2024 e 125 entro il 30 giugno 2026. “Una ulteriore conferma – ha detto il sindaco Leoluca Orlando – della necessità e della possibilità di investire sul potenziamento del trasporto pubblico di massa e a bassissimo impatto ambientale. Il tutto in un quadro che vede l’Amat protagonista della mobilità sostenibile a Palermo”.