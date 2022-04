Palermo, in due rapinano una farmacia

I rapinatori sono arrivati in scooter

La polizia di Stato indaga su una tentata rapina e su un un colpo messo a segno ieri sera nel quartiere palermitano di Brancaccio, a distanza di pochi minuti. Due uomini a bordo di uno scooter sono entrati in una farmacia in via Armando Diaz. Hanno minacciato i dipendenti e si sono diretti alle casse, ma quando sisono accorti che erano blindate, sono fuggiti. Poco dopo due persone, sempre con il volto coperto e a bordo di uno scooter, hanno preso di mira una seconda farmacia, in via Sacco e Vanzett, portando via l’incasso: circa 1.500 euro. Sui due episodi indagano gli agenti del commissariato Brancaccio.