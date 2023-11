Palermo in emergenza rifiuti, nuova notte di incendi ai cassonetti

Roghi a Falsomiele e al Villaggio Santa Rosalia

PALERMO – Nelle periferie di Palermo gli effetti della protesta dei lavoratori della Rap, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti, si vedono ancora: tanti i cumuli d’immondizia che in alcune zona sono stati dati alle fiamme.

È successo nel quartiere Falsomiele e al Villaggio Santa Rosalia. Ad essere incendiate discariche che si sono formate nei pressi dei cassonetti non svuotati. Nel corso della notte i residenti sono stati svegliati dai roghi in via Ernesto Basile, dove sono intervenuti i vigili del fuoco più volte in diverse zone per spegnere le fiamme.