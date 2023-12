Palermo, in fiamme due auto nella notte: indagini dei carabinieri

I roghi in via Petralia Sottana e in via Francesco Speciale

PALERMO – Due auto sono andate in fiamme a Palermo dalla notte scorsa a stamane. La prima, una Fiat ‘Punto’ in via Petralia Sottana, accanto alla quale i vigili del fuoco, intervenuti intorno alle 3 della notte scorsa per spegnere il rogo, hanno trovato tracce di benzina. Le fiamme hanno avvolto parte della vettura danneggiandola gravemente. Indagano i carabinieri, che al momento non escludono alcuna pista.

Questa mattina intorno alle 9 sempre a Palermo, in via Francesco Speciale, nella zona di Corso Calatafimi, è andata a fuoco un’altra Fiat ‘Punto’. Le cause del rogo, spento dai pompieri, sono in via di accertamento.