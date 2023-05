Inaugurata la postazione decentrata del comando di polizia municipale

Si trova a Largo Pozzillo nella V circoscrizione. Si avvarrà della collaborazione di quattro agenti

PALERMO – Inaugurata questa mattina nella sede della V Circoscrizione di largo Pozzillo, a Borgo Nuovo, la postazione decentrata del comando della polizia municipale di Palermo. Saranno quattro le unità assegnate al nuovo servizio.

Lagalla: “I quattro agenti in servizio saranno punti di riferimento”

“L’apertura del distaccamento del corpo di Polizia municipale nella postazione decentrata di Borgo Nuovo, in largo Pozzillo nella quinta circoscrizione – ha affermato il sindaco Roberto Lagalla – è un reale e concreto esempio di decentramento amministrativo. I quattro agenti di polizia municipale saranno un punto di riferimento importante per la cittadinanza. Oggi ho avuto modo di visitare ancora una volta un’area della città dove gli uffici della quinta circoscrizione svolgono un fondamentale ruolo di sentinella e proprio dal distaccamento della polizia municipale mi aspetto che aiuti il territorio nell’attività di monitoraggio, con particolare attenzione all’abbandono illecito di rifiuti”.

Amato: “Presidio di territorio che si avvarrà di personale valido”

Grande apprezzamento è stato espresso anche dal comandante della Polizia municipale Margherita Amato. “Sarà un presidio di territorio – ha dichiarato – che si avvarrà di personale valido e di grande esperienza, che ci consentirà di avere un feedback costante da quell’area della città e che lavorerà in sinergia con le altre Forze dell’ordine. L’intento, da un lato, è quello di contribuire a contrastare in maniera efficace, con la nostra presenza in uno dei quartieri caratterizzati da importanti criticità sociali, la microcriminalità e il degrado urbano. Dall’altro, essere una Polizia municipale sempre più vicina al cittadino e un punto di riferimento facilmente raggiungibile“.