Le cause del rogo sarebbero da ricondurre a un probabile cortocircuito

PALERMO – Un incendio in un’abitazione al piano terra è divampato la notte scorsa allo Zen di Palermo. Le cause del rogo sarebbero da ricondurre a un probabile cortocircuito. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, personale del 118 e agenti delle Volanti della Polizia. La famiglia che abita nella casa è stata messa in salvo. Non ci sono feriti.