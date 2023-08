Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'edificio

1' DI LETTURA

PALERMO – Un incendio è divampato la scorsa notte in un panificio in via Uditore a Palermo. Si stanno accertando le cause.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’edificio.

Sono in corso le attività di verifica da parte dei tecnici del comando provinciale per accertare le cause.

Da una prima indagine pare che le fiamme siano partite da un cortocircuito.