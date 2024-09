L'intervento dei vigili del fuoco

PALERMO- Incendio in via Giuseppe Alessi, a Palermo. Le fiamme sono divampate nel palazzo all’angolo con via Salvatore Puglisi, per cause ancora da accertare.

Sono in corso le operazioni di evacuazione a causa dell’incendio. Presenti diverse squadre dei vigili del fuoco.

Aggiornamento

Le fiamme sarebbero partite da una caldaia. Non risultano feriti, i condomini del palazzo sono stati fatti scendere con le autoscale. Traffico in tilt nell’area tra via Ferri e via Marchese di Villabianca.