I danni del ciclone Harry, Schifani: “Ecco i ristori” VIDEO

E su Niscemi: "Un tetto per tutti, subito"

PALERMO – “Ristori per i danni subiti dagli stabilimenti balneari e dalle attività commerciali fino a ventimila euro, per quelli subiti dalle imprese ittiche fino al 100% e sospensione del pagamento dei canoni demaniali marittimi del 2026”. Sono alcune delle misure messe in campo dalla Regione Siciliana per aiutare coloro i quali hanno subito dei danni dal ciclone Harry e che sono state sintetizzate dal governatore, Renato Schifani, in un breve video sui social.

“Un impegno fermo per Niscemi: un tetto per tutti”

“Sono poi partiti i lavori per ripristinare l’attività dei porti di Stromboli, Lampedusa e Linosa”, ancora Schifani che torna poi a parlare di Niscemi: “Rimane fermo il mio impegno affinché al più presto, in tempi velocissimi, si possa dare un tetto a tutti”.