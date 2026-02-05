Schifani a Siracusa per i danni del ciclone: “Il risaricmento sarà veloce”

Il sopralluogo a Ognina

SIRACUSA – “Ci sono danni ai lidi, alle case prospicienti il mare: le procedure già le abbiamo attivate, sapete bene come il risarcimento dei danni ai fabbricati sarà velocissimo attraverso le perizie giurate”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, durante il sopralluogo nella località balneare di Ognina, a Siracusa, una delle zone devastate dal ciclone Harry.

“La mobilitazione della Regione – ha aggiunto – è massima, in particolar modo sulla velocizzazione delle procedure, perché ho sempre detto che le risorse ci saranno e già noi abbiamo fatto questa parte, infatti abbiamo stanziato 95 milioni, poi ci sono i 33 milioni del governo nazionale ma ne arriveranno molti di più”.

Gli aiuti dall’Europa

Il presidente della Regione si è detto fiducioso sugli aiuti da parte dell’Europa. “Sono fiducioso: su questo aspetto – ha detto – e il ministro Tajani si sta impegnando sull’accesso al fondo di solidarietà europea, all’interno del quale probabilmente inseriremo la richiesta, attraverso il nostro governo, di una deroga per quanto riguarda il tema della Bolkestein”.

“Il ministro Musumeci ha riferito dell’arrivo di misure straordinarie da parte del governo. E’ una persona seria che quando parla in Parlamento riferisce notizie reali. Nessuna disattenzione da parte del governo”. Lo ha detto il presidente della Regione Renato Schifani, a Siracusa per una verifica sui danni del ciclone, nel corso del sopralluogo nella località balneare di Ognina rispondendo a una domanda sulle polemiche per i 100 milioni di euro che dovranno dividersi Sicilia, Calabria e Sardegna.