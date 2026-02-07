 Palermo-Empoli: gli highlights del match - VIDEO
Palermo-Empoli: gli highlights del match – VIDEO

La clip con i gol della gara
CALCIO - SERIE B
di
1 min di lettura

Il Palermo cade, lotta, si rialza e vince una partita non facile al “Renzo Barbera” contro un ostico EmpoliInzaghi batte ancora l’ex rosa Dionisi dopo il 3-1 dell’andata e porta a casa tre punti fondamentali per la lotta alla promozione in Serie A. Sotto una pioggia battente per quasi tutta la partita, i rosanero soffrono e non giocano la loro migliore partite, ma nonostante questo ribaltano il risultato e chiudono la sfida sul 3-2 davanti a circa 25mila spettatori. In alto gli highlights della partita.

