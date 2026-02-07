Catania, nell’auto con un carico di cocaina: arrestato un 35enne VIDEO

Il blitz della polizia etnea: cosa c'era nella vettura

CATANIA – Gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Catania ne erano certi. La loro attività di indagine li ha portati alla pista che vedeva un 35enne avrebbe fatto rientro a Catania con un carico di cocaina.

Catania, cocaina e arresto

La Squadra Cinofili lo ha bloccato al suo arrivo nel capoluogo etneo. E dalla successiva perquisizione della vettura sono arrivate le conferme agli indizi degli investigatori. All’interno dell’intercapedine dello sportello destro, infatti, sono stati trovati 4 chilogrammi di cocaina. La droga è stata sequestrata. Il trentacinquenne arrestato con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Si trova adesso rinchiuso nella carcere di piazza Lanza. “Si precisa che il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e che sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse dell’indagato”, spiegano gli inquirenti.