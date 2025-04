Incendio in una villetta a Palermo: cede il solaio, muore una donna

Oltre ai vigili del fuoco sono impegnati i sanitari del 118

PALERMO – Una donna morta e due intossicati. È il drammatico bilancio di un incendio divampato intorno alle 17:00 in un’abitazione su due elevazioni in viale Regione Siciliana a Palermo.

Secondo una prima ricostruzione, l’ottantenne Vita Nurrito è rimasta intrappolata in casa.

È morta avvolta dalle fiamme o schiacciata per il crollo del solaio mentre era a letto. Non deambulava più.

Incendio in una villetta a Palermo

Il rogo è stato domato, le cause sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenute più squadre di vigili del fuoco e i poliziotti della Scientifica.

Sia la vittima che i due intossicati – la sorella della vittima e la badante- che non sono in pericolo di vita, erano presenti all’interno della stessa abitazione. Hanno provato a salvare l’anziana. Ora sono ricoverate in ospedale.

La casa si trova all’altezza di Leroy Merlin nel tratto che costeggia l’autostrada per Mazara del Vallo, vicino allo svincolo per Tommaso Natale.

All’interno dell’abitazione al primo piano i vigili del fuoco hanno trovato suppellettili, giornali e altro materiale accumulato. Un corto circuito o una sigaretta potrebbero avere innescato le fiamme.