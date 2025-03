Incendio in un appartamento in via Michele Cipolla: paura per una famiglia

Gravi danni alla camera da letto

PALERMO – Momenti di paura in via Michele Cipolla, a pochi metri dalla stazione centrale, per un incendio in appartamento. Le fiamme sono divampate nella tarda serata di ieri, 29 marzo, al terzo piano di un palazzo al civico 48, dove abita una famiglia.

Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco

Nel giro di pochi minuti il fumo ha invaso l’appartamento, ma tre squadre dei vigili del fuoco hanno evitato il peggio. In base ai primi accertamenti il rogo sarebbe stato provocato da una stufetta elettrica posizionata vicino al letto: il materasso e le coperte sono andati in fiamme.

Danni alla camera da letto

La famiglia è stata messa al sicuro, per precauzione sono arrivati sul posto i sanitari del 118 e uno dei residenti è stato medicato sul posto per lievi ustioni riportate mentre tentava di spegnere le fiamme. Gravi danni nella camera da letto in cui si è sviluppato l’incendio.

L’incendio in via Archimede

Soltanto due giorni fa un altro rogo si è verificato in un appartamento in via Archimede, al Borgo Vecchio. Anche in questo caso è stata soccorsa una famiglia, padre, madre e tre bambini, trasportati in ospedale per i sintomi di una intossicazione da fumo. Altri tre nuclei familiari sono stati invece evacuati dal palazzo. Attico e superattico sono andati distrutti.

Il rogo in via Scaduto

Poche sere fa un altro rogo ha provocato gravi danni in un appartamento in via Francesco Scaduto, vicino Villa Sperlinga, nella zona residenziale della città. In questo caso un cane, che al momento dell’incendio si trovava da solo in casa, è stato trovato morto.