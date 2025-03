Fiamme e paura in centro a Palermo, attico e superattico distrutti

Una famiglia in ospedale, edificio evacuato

PALERMO – Un incendio ha distrutto la scorsa notte un appartamento in via Archimede. Per fortuna ci sono solo degli intossicati.

Alle 03:35 numerose squadre dei vigili del fuoco sono intervenute nella strada a pochi passi da via Libertà, nel centro di Palermo. Al civico 95 le fiamme hanno divorato l’appartamento al terzo piano. Si tratta di un attico e superattico.

La famiglia residente, due genitori e tre bambini, sono stati accompagnati in ospedale con sintomi di intossicazione. Gli altri tre nuclei familiari sono stati evacuati. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. L’intervento si è concluso alle 7:40.

La memoria corre all’incendio che nelle scorse settimane ha distrutto la residenza di Elio Cardinale, ex sottosegretario alla Salute, e della moglie Annamaria Palma, magistrato in pensione, in via Quintino Sella.