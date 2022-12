Un intero commissariato sotto accusa: inchiesta archiviata

Non reggono le ipotesi di arresto illegale e falso ideologico per 12 poliziotti

1' DI LETTURA

PALERMO – Il caso è chiuso. Non ci sono elementi per mandare sotto processo l’intera sezione investigativa del commissariato Zisa-Borgo Nuovo.

“Le meticolose e puntuali indagini svolte dal pubblico ministero – scrive il giudice per le indagini preliminari Fabio Pilato che ha archiviato l’inchiesta – non forniscono conferma dell’ipotesi accusatoria e non consentono una prognosi favorevole all’accusa per un eventuale giudizio”.

Pienamente scagionati, dunque, 12 poliziotti, alcuni dei quali con brillanti carriere alle spalle. L’indagine partì nell’estate 2019. Angelo D’Anna e Giosuè Lo Piccolo furono bloccati mentre avrebbero tentato di mettere a segno un colpo in un supermercato di Leonardo da Vinci.

Dissero che quella sera erano stati a piangere in obitorio per la morte di un amico. Poi avevano deciso mangiare un panino al McDonald’s di via Leonardo da Vinci e sostennero di essere stati speronati da una macchina.

Da qui le accuse di arresto illegale e falso ideologico contestate ai poliziotti. Ora è arrivata l’archiviazione. Accolte le tesi difensive degli avvocati Nino Zanghì, Giuseppe Di Peri, Jimmy D’Azzò, Marco Giunta e Fabrizio Di Maria.