In via Aloi nel rione Bonagia

PALERMO –Cinque persone, tra cui una bambina, sono rimaste ferite in un incidente stradale. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarle dalle auto in via Aloi, nel rione Bonagia.

Lo scontro avvenuto all’ora di pranzo ha coinvolto più mezzi. I feriti sono stati trasportati all’Ospedale dei bambini e al Civico. Nono sono in gravi condizioni.

Gli agenti dell’infortunistica stradale della polizia municipale stanno ricostruendo la dinamica.