Tamponamento e auto in fiamme alla Favorita: feriti e lunghe code

Coinvolta una Mini Cooper

PALERMO – Incidente e auto in fiamme all’interno del parco della Favorita. Due persone sono rimaste ferite in un tamponamento. Medicate al pronto soccorso, le loro condizioni non destano preoccupazione. Una Mini Cooper è stata divorata dal fuoco dopo che le persone erano uscite dall’abitacolo.

I vigili del fuoco hanno spento l’incendio e messo in sicurezza la zona. La ricostruzione della dinamica spetta gli agenti della polizia municipale. Viale Ercole in direzione Palermo è stato chiuso al traffico, con deviazione obbligatoria in via Mater Dolorosa. Inevitabili i rallentamenti. Si sono formate code chilometriche.